Gaza: Hamas non ci sara' alla firma degli accordi

Le parole di un alto funzionario alla Afp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Hamas non partecipera' alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace a Gaza prevista lunedi' in Egitto. Lo ha detto Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, in un'intervista all'Afp. La proposta che i membri dell'organizzazione lascino la Striscia di Gaza nell'ambito del piano di pace e' "assurda", ha detto, sottolineando che "la seconda fase del piano Trump, come e' chiaro dai punti stessi, contiene molte complessita' e difficolta'". Qualora il piano dovesse fallire e la guerra a Gaza dovesse riprendere, ha aggiunto Badran nell'intervista, Hamas "respingera' l'aggressione" di Israele. "Speriamo di non tornare" alla guerra, ma "il nostro popolo palestinese e la forza di resistenza affronteranno senza dubbio e useranno tutte le loro capacita' per respingere questa aggressione se questa battaglia verra' imposta", ha proseguito nel corso dell'intervista.

L'alto funzionario ha, quindi, concluso che Hamas non partecipera' alla firma formale dell'accordo di pace per Gaza in Egitto la prossima settimana, evento a cui prendera' parte anche Trump: "la questione della firma ufficiale... non saremo coinvolti", ha detto Badran, aggiungendo che Hamas "ha agito principalmente attraverso mediatori qatarioti ed egiziani" durante i colloqui per il cessate il fuoco in Egitto.

