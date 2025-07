Gaza: Fao, Wfp, Unicef, carestia vicina, superati due indicatori su tre dell'Ipc -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,29 lug- La malnutrizione acuta - il secondo indicatore principale della carestia - all'interno di Gaza e' galoppante. A Gaza City e' quadruplicata in due mesi tra i bambini sotto i cinque anni, raggiungendo il 16,5 per cento. La malnutrizione acuta e le segnalazioni di decessi per fame - terzo indicatore principale della carestia - sono sempre piu' comuni.

Attualmente oltre 320mila bambini - l'intera popolazione sotto i cinque anni della Striscia - sono a rischio di malnutrizione acuta: i neonati non hanno accesso all'acqua potabile, ai sostituti del latte materno e all'alimentazione terapeutica. Nonostante una parziale riapertura dei valichi, gli aiuti umanitari sono insufficienti per una popolazione di oltre due milioni di persone: solo per coprire le necessita' di bae, servirebbero 62mila tonnellate di aiuti salvavita ogni mese. Il riavvio delle importazioni alimentari commerciali, infine, e' cruciale: servono frutta fresca, verdura, latticini e proteine.

sma

(RADIOCOR) 29-07-25 13:48:36 (0422)FOOD 5 NNNN