Gaza: Difesa, evacuati in Italia 17 pazienti palestinesi e 63 accompagnatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - E' decollato dall'aeroporto israeliano di Eilat il primo dei tre velivoli dell'Aeronautica militare impegnati nell'evacuazione umanitaria verso l'Italia di 80 civili palestinesi: 17 pazienti e 63 accompagnatori. Lo comunica il ministero della Difesa, specificando che gli aerei atterreranno in serata negli aeroporti di Ciampino, Pratica di Mare, Torino e Pisa, dove i pazienti saranno presi in carico dalle strutture sanitarie nazionali per ricevere le cure necessarie. 'Quella di oggi e' la diciassettesima missione che l'Italia realizza dall'inizio dell'emergenza. Non e' solo un numero: significa continuita', impegno, responsabilita'. Se sommiamo gli interventi fin qui portati a termine - 232 pazienti e oltre 600 accompagnatori - arriviamo oggi a piu' di 830 civili evacuati e assistiti dal nostro Paese. E' una cifra che parla da sola e racconta cosa significa, concretamente, mettere al centro i piu' fragili', ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aggiungendo che, 'con questa missione ribadiamo che la solidarieta', per l'Italia, non e' mai un gesto occasionale ma un impegno costante. Non ci fermiamo.

Continuiamo a garantire un aiuto concreto a chi vive condizioni di estrema fragilita', con interventi immediati e un'assistenza che non lascia indietro nessuno.Il nostro Paese e' oggi in prima linea nel sostegno umanitario alla popolazione della Striscia di Gaza'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 08-12-25 18:30:51 (0448) 5 NNNN