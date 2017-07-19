Gaza: da Italia, Uk, Germania, Australia e Nuova Zelanda no a piano Israele -2

Nuova operazione militare aggravera' situazione catastrofica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ago - La decisione del Gabinetto di Sicurezza israeliano dell'8 agosto di lanciare un'ulteriore operazione militare su larga scala a Gaza - si legge nella dichiarazione congiunta - "aggravera' la catastrofica situazione umanitaria, mettera' in pericolo la vita degli ostaggi e aumentera' il rischio di un esodo di massa dei civili. I piani annunciati dal governo israeliano rischiano di violare il diritto internazionale umanitario.

Qualsiasi tentativo di annessione o espansione degli insediamenti viola il diritto internazionale". "Esortiamo le parti e la comunita' internazionale a compiere ogni sforzo per porre finalmente termine a questo terribile conflitto ora, attraverso un cessate il fuoco immediato e permanente che consenta la fornitura di un'assistenza umanitaria massiccia, immediata e senza ostacoli, poiche' a Gaza si sta verificando lo scenario peggiore, quello di una carestia.

Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi senza ulteriori ritardi o precondizioni e deve garantire che questi vengano trattati in modo umano e non siano soggetti a crudelta' e umiliazioni". "La situazione umanitaria a Gaza rimane catastrofica - prosegue la dichiarazione -. Chiediamo al Governo israeliano di trovare con urgenza soluzioni per modificare il suo recente sistema di registrazione delle organizzazioni umanitarie internazionali, al fine di garantire che questi attori fondamentali per l'aiuto umanitario possano continuare il loro lavoro essenziale, in linea con i principi umanitari, per raggiungere i civili bisognosi a Gaza. La loro esclusione sarebbe un segnale grave. "Siamo uniti - conclude il documento firmato dai cinque paesi - nel nostro impegno a favore dell'attuazione di una soluzione a due Stati negoziata, quale unico modo per garantire che israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace, sicurezza e dignita'. Una risoluzione politica basata su una soluzione negoziata a due Stati richiede la totale smilitarizzazione di Hamas e la sua completa esclusione da qualsiasi forma di governo nella Striscia di Gaza, dove l'Autorita' Palestinese deve avere un ruolo centrale".

