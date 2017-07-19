Gaza: buldozer e aiuti nella Striscia, leader attesi in Egitto -FOCUS

Israele pronto a distruggere i tunnel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 12 ott - In attesa che i leader mondiali si ritrovino in Egitto per la firma degli accordi di pace, bulldozer e scavatrici hanno iniziato a rimuovere le macerie a Gaza City, mentre continua il ritorno dei civili palestinesi e Israele si prepara a distruggere i tunnel utilizzati da Hamas. Al Jazeera ha diffuso in queste ore un video in cui si vedono i lavori in corso nella citta' bombardata negli ultimi due anni. Da questa mattina anche i camion con gli aiuti per la popolazione di Gaza hanno iniziato ad attraversare il valico di Kerem Shalom, al confine meridionale con l'Egitto, secondo gli accordi. Domani si passera' ad una seconda fase e iniziera' il ritorno degli ostaggi: a confermarlo il coordinatore per gli affari degli ostaggi, Gal Hirsch, in un messaggio alle famiglie reso noto dalla stampa israeliana."Sono stati completati i preparativi per il rimpatrio degli ostaggi vivi nella Striscia di Gaza, nel campo di Reim, negli ospedali e, in generale, nelle strutture governative", dice Hirsch. Sono 20 i rapiti che si ritiene siano ancora in vita.

Il rilascio dovrebbe avvenire poco prima dell'avvio nel pomeriggio dell'atteso vertice in Egitto che riunira' i leader di una ventina di Paesi intorno ai presidenti americano Donald Trump e egiziano Abdel Fattah al-Sissi. A mettersi in viaggio per Sharm el-Sheikh saranno, tra gli altri, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Anto'nio Guterres, il presidente del Consiglio dell'Ue, Anto'nio Costa, la premier italiana Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, lo spagnolo Pedro Sa'nchez e il britannico Keir Starmer.

