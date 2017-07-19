Gaza: atterrato a Istanbul aereo con 26 attivisti italiani della Flotilla
A bordo 137 attivisti in totale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - E' atterrato all'aeroporto di Istanbul l'aereo della Turkish Airlines (THY) che trasportava 137 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 26 italiani, espulsi da Israele. Lo scrive l'agenzia Anadolu. A bordo, anche cittadini di Turchia, Malesia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Marocco, Kuwait, Libia, Mauritania, Svizzera, Tunisia e Giordania.
red-bla
