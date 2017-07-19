Gattinoni: chiude a 753,6mln (+8,1%), ebidta a 17,2mln (+14,6%)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Una nuova sede a Roma in tempi brevi, nuove acquisizioni in via di valutazione e tecnologia autonoma nelle prospettive del 2026 annunciate dal Gruppo Gattinoni con una crescita annunciata anche nei grandi eventi internazionali. Tornano positive anche le prospettive per il turismo: dopo le tensioni geopolitiche che hanno rallentato i mesi di marzo, aprile e maggio, l'avvio di giugno ha visto un ritorno del segno positivo per le prenotazioni. All'orizzonte una ripertura verso il mercato mediorientale, con l'annunciato accordo tra Usa e Iran.

Tecnologia, giovani e AI gli investimenti gia' avviati nel 2026: stanziati 2mln di euro per rafforzare innovazione e digitalizzazione. Il 2025 ha visto una crescita del 6% sul fronte del personale, che conta oggi oltre 950 collaboratori, il 22% con meno di 35 anni. Nel corso del 2026 proseguira' il rafforzamento del team manageriale.

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(RADIOCOR) 16-06-26 11:05:24 (0258) 5 NNNN