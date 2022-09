Gas:Putin, a breve in vigore accordo per pagamenti in rubli su 25% forniture a Turchia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - L'accordo sul pagamento del 25% delle forniture di gas russo alla Turchia in rubli dovrebbe iniziare a funzionare a breve. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Samarcanda. "Come sapete, il nostro accordo sulla fornitura alla Turchia di gas naturale russo con il pagamento del 25% di queste forniture in rubli russi dovrebbe iniziare a funzionare a breve. La questione e' stata coordinata e il lavoro si svolgera' in conformita' con i nostri accordi", ha detto a Erdogan. "Siamo pronti ad aumentare considerevolmente le nostre forniture alla Turchia", ha aggiunto Putin.

Cop

(RADIOCOR) 16-09-22 18:24:46 (0546)ENE 5 NNNN