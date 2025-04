Gas: Venier (Snam), possibile arrivare a 30 mld metri cubi Lng l'anno

Italia potra' approvvigionarsi per il 50% con Lng (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ravenna, 08 apr - "Con l'impianto di Ravenna abbiamo portato a compimento l'impegno che ci eravamo dati con il Governo per emanciparsi dal gas russo e portare flessibilita' al sistema. Con 28 miliardi di metri cubi all'anno e che si potranno ampliare, con i miglioramenti a Rovigo, attorno ai 30 miliardi, l'Italia potra' approvvigionarsi per il 50% con Lng. Abbiamo raggiunto un numero magico a cui anche altri Paesi guardano". Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier durante la conferenza stampa in occasione della visita alla nave rigassificatrice di Ravenna. "L'Italia ha 5 condotte per la ricezione del gas che arrivano da 5 fonti diverse.

L'ultimo terminale che si sta valutando e' quello della metanizzazione della Sardegna e lo studio di 1-2 navi per dotare anche l'isola di Lng".

