Gas: Urso, produzione nazionale diretta a settori eccellenza, tuteliamo made Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Con il decreto Aiuti quater, "oltre a contenere i costi per imprese e famiglie, facciamo un primo passo per la produzione nazionale di gas, affrontiamo alla fonte la questione di come produrre piu' energia". Il ministro delle Imprese e made in Italy, Adolfo Urso durante la conferenza stampa sul decreto approvato ieri sera dal consiglio dei ministri sottolinea come "questa produzione e' diretta ai settori di eccellenza del Made in Italy che sono spesso gasivori. L'anticipo del gas a prezzo calmierato e' diretto, per esempio, alle vetrerie di Murano, alla ceramica di Sassuolo e del Veneto, al settore della carta e quindi a Fabriano e Verona, alla siderurgia italiana che e' in Veneto come in Toscana, in Umbria e in Puglia. Consentire a questi settori di produrre con un costo dell'energia contenuto significa salvaguardare l'industria italiana".

