Gas: Uniper, dalla Ue ok sotto condizioni a Germania per aumento fino a 34,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - La Commissione Ue ha approvato la ricapitalizzazione fino a 34,5 mld da parte della Germania di Uniper per garantire che non ci siano rotture nel mercato tedesco del gas. Uniper e' il quarto gruppo europeo di stoccaggio di gas. Obiettivo, evitare lo stato di insolvenza di Uniper che avrebbe 'serie conseguenze' per il mercato tedesco del gas. Entro fine marzo Berlino dovra' presentare una valutazione di lungo termine e se non sara' dimostrata la capacita' di essere un gruppo gestibile dovra' presentare un piano di ristrutturazione.

Altre condizioni per il via libera sono: definire una strategia di uscita credibile entro la fine del 2023, con l'obiettivo di ridurre la propria partecipazione in Uniper a non piu' del 25 % piu' un'azione entro la fine del 2028; condizioni relative alla governance e al divieto di acquisizione (rigide limitazioni per quanto riguarda la remunerazione del suo consiglio di amministrazione, compreso il divieto di pagamento di bonus); sino alla fine del 2026, Uniper non potra' acquisire partecipazioni in altre societa', a meno che cio' non sia essenziale per garantirne la redditivita' a lungo termine; cessione di alcune parti del proprio business, che rappresentano una parte significativa dei propri utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni. Cio' include in particolare la centrale elettrica di Datteln IV in Germania, la centrale elettrica di Gonyu in Ungheria e una serie di filiali internazionali.

Uniper rilascera' anche parte delle prenotazioni di capacita' di stoccaggio e gasdotto, mettendole a disposizione dei concorrenti.

