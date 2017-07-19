Gas: Ue, stoccaggi vicini al 62%, nessun rischio per sicurezza forniture

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ago - Gli stoccaggi di gas dell'Unione europea sono attualmente prossimi al 62% e non ci sono preoccupazioni immediate per la sicurezza delle forniture in vista della prossima stagione invernale. Lo ha indicato la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova nel briefing quotidiano a Bruxelles. Il riempimento degli impianti sta procedendo "a un ritmo leggermente piu' lento rispetto agli anni precedenti", ma nel complesso "sta andando bene", ha precisato la portavoce.

La Commissione continua a lavorare con gli Stati membri per raggiungere un livello adeguato prima dell'inizio della stagione di riscaldamento. Bruxelles non punta al riempimento completo degli impianti, ma a un livello intorno all'80% della capacita'. "Attualmente siamo molto vicini al 62%. Non ci sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Ue in vista del prossimo inverno", ha affermato la portavoce. La situazione resta volatile a causa del conflitto e della chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le ondate di calore hanno aumentato la pressione sul sistema elettrico europeo. "In questa fase, tuttavia, la situazione e' stabile e non vi sono rischi per la sicurezza delle forniture", ha assicurato Bruxelles. Il gruppo europeo di coordinamento per il gas si riunira' nuovamente a settembre. La Commissione e' pronta a convocare una riunione d'emergenza in caso di necessita', ma ha precisato che al momento non sussistono le condizioni per farlo.

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