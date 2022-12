Gas: Sikela, una volta scattato il tetto al prezzo durera' 'almeno venti giorni' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 dic - Secondo l'accordo l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) monitorera' costantemente i mercati e se rileva che si e' verificato un evento di correzione del mercato, pubblichera' un "avviso di correzione del mercato" sul proprio sito web. Finche' il meccanismo e' attivo, non saranno consentite transazioni relative ai futures sul gas naturale che rientrano nell'ambito di applicazione del 'tetto' al di sopra di un cosiddetto "limite di offerta dinamica". Il "limite di offerta dinamica" e' il prezzo di riferimento per il gnl sui mercati globali (basato su un paniere internazionale di hub di transazione gnl) che, appunto, oltrepassi 35/MWh. Se il prezzo di riferimento del gnl e' inferiore a 143 euro, il limite di offerta dinamica rimarra' alla somma di 143 e 35 euro. Se il limite di offerta dinamica e' inferiore a 180 euro/MWh per gli ultimi tre giorni lavorativi consecutivi, verra' automaticamente disattivato.

Il limite di offerta dinamica sara' inoltre disattivato automaticamente, in qualsiasi momento, se un'emergenza regionale o dell'Unione e' dichiarata dalla Commissione europea secondo la regolamentazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare in una situazione in cui la fornitura di gas e' insufficiente per soddisfare la domanda di gas ('razionamento'). In entrambi i casi, l'Acer pubblichera' una 'nota di disattivazione' sul proprio sito web.

Il regolamento prevede un meccanismo di sospensione qualora vengano individuati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la stabilita' finanziaria, i flussi di gas all'interno della Ue o rischi di aumento della domanda di gas. La Commissione, l'Esma e l'Acer monitoreranno e riesamineranno costantemente il funzionamento del meccanismo di correzione del mercato dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento, il 1 febbraio 2023.

In qualsiasi momento, quando si concretizzeranno tali rischi o turbative del mercato, la Commissione adottera' una decisione di esecuzione di sospendere il meccanismo di correzione del mercato. Il meccanismo di correzione del mercato sara' sospeso, in particolare se la domanda di gas aumenta del 15% in un mese o del 10% in due mesi, le importazioni di gnl diminuiscono in modo significativo o il volume scambiato sul Ttf diminuisce in modo significativo rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

La decisione di sospensione sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrera' in vigore il giorno successivo.

Gli Stati membri hanno convenuto che il meccanismo si applichera' ai contratti derivati mese avanti, tre mesi avanti e anno avanti. Questo si riferisce al tempo durante il quale il contratto puo' essere acquistato ad un certo prezzo prima che scada. Il massimale non si applichera' alle negoziazioni over-the-counter (Otc) (in cui i partecipanti negoziano direttamente tra due parti, senza essere quotati in una borsa), borse del giorno prima e borse infragiornaliere.

Entro il 23 gennaio 2023, Esma e Acer pubblicheranno un rapporto sui dati preliminari relativo all'introduzione del meccanismo di correzione del mercato. L'Esma e l'Acer valuteranno gli effetti del meccanismo di correzione del mercato sui mercati finanziari ed energetici e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, per verificare se gli elementi chiave e la portata del meccanismo di correzione del mercato siano ancora adeguati alla luce del mercato finanziario ed energetico e della sicurezza dell'evoluzione dell'offerta e presenta relazioni alla Commissione entro il 1 marzo 2023.

La Commissione propone quindi modifiche per escludere gli hub diversi dal Ttf dal regolamento nel caso in cui la loro inclusione abbia effetti negativi sul funzionamento del meccanismo, entro il 31 marzo 2023. Entro il 1 novembre 2023, la Commissione effettuera' una revisione del regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas e, sulla base di tale relazione, potra' proporre di estenderne la validita'.

