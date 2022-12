Gas: Sefe, dalla Ue ok condizionato a Germania per iniezione da 6,3 mld

Ok a ricapitalizzazione pubblica delle ex Gazprom tedesca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - La Commissione Ue ha approvato sotto condizioni la ricapitalizzazione pubblica di 6,3 miliardi di euro della societa' energetica Sefe, precedentemente Gazprom Germania.

Bruxelles ritiene che 'un 'buffer' di capitale limitato e' temporaneamente accettabile combinato a un meccanismo con il quale la Germania si e' impegnata a che il capitale eccedente il minimo necessario per ripristinare una posizione di capitale gestibile tornera' callo stato'. Inoltre entro fine febbraio dovra' essere preparato un piano di gestione a lungo termine e se la plausibilita' del business non potra' essere dimostrato dovra' essere notificato un piano di ristrutturazione. A fine 2023 dovra' essere presentato un piano di 'exit' con l'obiettivo di ridurre la quota pubblica a non piu' del 25% piu' un'azione. Dovranno essere disinvestite attivita' in Svizzera, Romania, Cechia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Messico. Altre condizioni riguardano la vendita del business della rete di distribuzione di gas e carburante per veicoli; limiti al volume di gas naturale venduto e vincoli sui prezzi; trasparenza; controllo da parte di un 'trustee'.

