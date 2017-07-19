Gas: Scornajenchi (Snam), con riduzione spread Psv/Ttf impatto positivo su prezzi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - 'Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso - 5 via terra e 5 via mare - ci permetta di orientare bene e avere una buona capacita' di switch anche immediata, che consenta di generare un impatto positivo sul livello dei prezzi riducendo il differenziale tra Psv e Ttf'. Lo ha affermato Agostino Scornajenchi, ceo di Snam, a margine dell'Energy Summit 2025.
'L'Italia', ha ricordato il top manager, 'e' un mercato grande, secondo per consumi in Europa. Abbiamo vissuto anni con un costo dell'energia e del gas piu' alto rispetto ai nostri vicini'.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Snam
|5,08
|-0,74
|15.34.10
|5,044
|5,138
|5,114