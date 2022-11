Gas: proposta Ue, price cap di 275 euro sui derivati Ttf (RPT)

Due condizioni per farlo scattare automaticamente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 nov - La Commissione europea propone un strumento per limitare il prezzo del gas: si tratta di un 'price cap' di sicurezza di 275 euro sui derivati Ttf del mese **successivo**. Il meccanismo scatterebbe automaticamente quanto si verifichino due condizioni: il prezzo di liquidazione del derivato eccede 275 euro per due settimane e i prezzi Ttf sono di 58 euro piu' alti rispetto al prezzo di riferimento del gnl per dieci giorni di negoziazione consecutivi in quelle due settimane.

Lo ha indicato la Commissione a Strasburgo dopo aver varato il regolamento che dovra' passare dall'approvazione del Consiglio.

