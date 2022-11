Gas: proposta Ue, price cap di 275 euro sui derivati Ttf -2- (RPT)

***Tetto limitato ai prodotti del mese successivo*** (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 nov - Il regolamento proposto dalla Commissione prevede che quando le due condizioni sono soddisfatte, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) pubblichera' immediatamente un avviso di correzione del mercato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informera' la Commissione, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) e la Bce. Il giorno successivo entrera' in vigore il meccanismo di correzione del prezzo e non saranno accettati ordini di derivati Ttf eccedenti il tetto del prezzo di sicurezza. Il meccanismo puo' essere attivato dal 1 gennaio 2023. Si prevedono salvaguardie per evitare perturbazioni dei mercati energetici e finanziari. Per evitare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, il tetto al prezzo e' limitato a un solo prodotto future (prodotti Ttf del mese ***successivo***+) 'in modo che gli operatori del mercato possano comunque soddisfare le richieste della domanda e approvvigionarsi di gas sul mercato spot e fuori borsa'. Per garantire che la domanda di gas non aumenti, la proposta impone agli Stati membri di notificare entro due settimane dall'attivazione del meccanismo di correzione del mercato quali misure hanno adottato per ridurre il consumo di gas ed elettricita'.

Una volta adottata dal Consiglio la proposta per un meccanismo di correzione del mercato, la Commissione proporra' anche di dichiarare un' 'allerta' della attivando risparmi obbligatori di gas per garantire la riduzione della domanda. Inoltre, ci sara' un monitoraggio costante da parte di Esma, Bce, Acer, Gruppo di coordinamento del gas e rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas (Entsog).

Per reagire a possibili conseguenze negative indesiderate del limite di prezzo, la proposta prevede che il meccanismo possa essere sospeso immediatamente in qualsiasi momento.

Questo puo' accadere automaticamente, con disattivazione, quando il suo funzionamento 'non e' piu' giustificato dalla situazione del mercato del gas naturale, ovvero quando il gap tra il prezzo Ttf e il prezzo del gnl non si verifica per 10 giorni di negoziazione consecutivi. Oppure con una decisione di sospensione della Commissione quando vengono individuati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, per gli sforzi di riduzione della domanda, per i flussi di gas all'interno della Ue o per la stabilita' finanziaria.

Esiste inoltre la possibilita' per la Commissione di impedire l'attivazione del meccanismo nel caso in cui le autorita' competenti, compresa la Bce, 'avvertano del concretizzarsi di tali rischi'.

La Commissione ricorda di essere stata incaricata dal Consiglio europeo di presentare con urgenza decisioni concrete su misure aggiuntive per affrontare i prezzi elevati dell'energia, compreso 'un corridoio di prezzo dinamico temporaneo sulle transazioni di gas naturale per limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivi del gas, con le necessarie garanzie'. La proposta di un meccanismo di correzione del mercato contiene elementi per preservare la stabilita' finanziaria, che la Commissione considera essenziali. L'odierna proposta di regolamento del Consiglio si basa sull'articolo 122 del trattato Ue, che deve essere adottato a maggioranza qualificata degli Stati membri. E' progettato per essere in vigore per un anno, ma puo' essere prorogato a seguito di una revisione prevista entro novembre 2023. A ottobre il prezzo Ttf medio mensile a ottobre e' stato 107,10 euro per MWh.

Aps

(RADIOCOR) 22-11-22 17:23:00 (0544)ENE 5 NNNN