Gas: Pichetto, spazi per produzione nazionale, integra import e valvola prezzi

Lo sblocca trivelle non risolve problema. e' su emergenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Matera, 03 mar - La produzione nazionale di gas "al momento e' stata portata come azioni integrativa. Noi utilizziamo circa 70 miliardi di metri cubi, 10 anni fa prendevamo ancora dai nostri giacimenti 20 miliardi di metri cubi e siamo scesi a 3 miliardi. Crediamo che ci siano spazi e che servono sia sull'emergenza sia dal lato alto integrazione di quello che importiamo dagli altri Paesi ed e' anche un grande valvola per intervenire sui prezzi". Cosi' il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'assemblea di Confindustria Basilicata. A chi gi chiede se, quindi, lo sblocca trivelle sia la soluzione, risponde che "non risolve il problema perche' nella previsione attuale e' di 2-3 miliardi di gas all'anno.E' stato fatto per intervenire sull'emergenza che c'era, e che in parte c'e' ancora, riguardo i grandi energivori".

Ale

