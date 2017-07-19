Gas: Pichetto, preoccupazione non e' tanto su forniture ma su prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Sul gas 'la questione quantita' per noi continua ad essere meno rilevante rispetto all'Asia perche' l'Area del Golfo Persico era un'area di approvvigionamento di Giappone, Cina e Corea e meno dalla nostra parte. Anche in Italia chiaramente c'e' un peso che e' del 10% del gas proveniente dal Qatar, ma il quadro complessivo, avendo meta' della nostra domanda coperta dai rigassificatori al momento la preoccupazione non e' enorme'. Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo ad un evento a Milano. 'Maggiore lo e' sul fronte del prezzo.

Questa mattina la quotazione del gas e' a 54 euro, il 70% in piu' di un mese fa quando predisposto in Consiglio dei ministri il decreto energia', ha aggiunto il ministro secondo cui 'probabilmente' non si verifichera' quanto accaduto nell'autunno del 1973 'perche' i meccanismi di trasporto mondiale sono piu' articolati ma potrebbe anche verificarsi qualcosa di piu' grave'.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-03-26 09:50:38 (0239)ENE,UTY 5 NNNN