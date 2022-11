Gas: Pichetto, benefici da investimenti nulli senza completamento Linea Adriatica

Rete al massimo, non sapremmo gestire aumento da Tap (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - I benefici derivanti da nuovi investimenti sugli impianti di stoccaggio e sui rigassificatori "saranno nulli se non verra' completata la cosiddetta 'Linea Adriatica', al fine di decongestionare la rete di trasporto nazionale del gas". Lo ha puntualizzato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero nelle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera. "In quel tubo - ha spiegato - passano massimo 120-125 milioni di metri cubi al giorno e in questi giorni e' al massimo. Un eventuale aumento di gas proveniente dal Tap o da altre fonti non sarebbe gestibile, non saremmo nelle condizioni di farlo arrivare, si tratta di circa 400 chilometri tra Molise e Abruzzo, e questo e' il motivo per cui la scelta per i nuovi rigassificatori e' caduta su Ravenna e Piombino e non su altre sedi".

