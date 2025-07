Gas: Pichetto, anche se si riaprisse mercato russo non penso che compreremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 04 lug - 'Politicamente non pensiamo di comprare (gas) dalla Russia, abbiamo creato condizioni di sufficienza per comprare da altri fornitori. Se il mondo cambia e le offerte di mercato cambiano, valuteremo. Ma in questo momento con le scelte fatte dal Governo italiano e che abbiamo la garanzia del gas estratto da Eni in Algeria e Libia e contratti molto positivi con gli Stati Uniti con cui c'e' anche una ragione di alleanza, anche se si riaprisse, penso che "Tarvisio non e' da girare"'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum in Masseria.

