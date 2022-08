Gas: Meloni, favorevole a price cap Ue, attenzione a uno nazionale, tocca le quotate

"E i mercati sono interconnessi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rimini, 23 ago - Sul prezzo dell'energia, 'io sono favorevole al price cap a livello europeo ma attenzione a un price cap a livello nazionale' perche' riguarda 'societa' quotate in Borsa e i mercati sono interconnessi'. Cosi' Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, nel corso del dibattito 'Nella diversita', per il bene comune' organizzato al Meeting di Rimini. Per questo, conclude, 'sarei prudente' a meno che "non si decida di nazionalizzare le imprese".

