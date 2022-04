Gas: l'Ungheria insiste, lo pagheremo come vuole la Russia

Von der Leyen aveva gia' avvertito, violereste le sanzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 apr - Il governo ungherese insiste nella decisione di accogliere la richiesta di Putin di pagare le forniture di gas in rubli. Il ministro degli esteri Pe'ter Szijja'rto' ha confermato oggi quanto indicato gia' domenica sui 'social' che il gruppo nazionale MVM paghera' Gazprombank in euro e la societa' russa convertira' l'ammontare in rubli. Domenica Szijja'rto' aveva indicato: ''Sulla base del rapporto contrattuale tra la controllata MVM CEEnergy e la controllata (russa) Gazprom Gazpromexport, nonche' delle trattative tecniche degli ultimi giorni, e' possibile pagare il gas naturale consegnato senza violare le sanzioni di Bruxelles , come richiesto dal fornitore. Comprendiamo che altri hanno interessi diversi, ma il nostro interesse e' garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese. Ed e' quello che stiamo facendo perche' nessuno puo' far pagare il prezzo della guerra al popolo ungherese'. Nel fine settimana la presidente della Commissione von der Leyen aveva dichiarato che se l'Ungheria paghera' l'energia in rubli violera' le sanzioni da lei stessa approvate.

