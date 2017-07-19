Dati
            Notizie Radiocor

            Gas: Giorgetti, no aumento aliquote, Italia non esitera' a porre veto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - "Sul piano europeo, l'Italia ha tenuto una posizione estremamente assertiva contro la proposta di aumento delle aliquote sul gas e non esitera' a porre il veto su ogni compromesso che non tenga conto degli effetti sull'industria. L'ho detto molto chiaramente ai miei colleghi nell'ultimo Ecofin". Cosi' in un videomessaggio all'Assemblea Confimi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

            vmg.

            (RADIOCOR) 03-12-25 11:15:32 (0288)ENE 5 NNNN

              


