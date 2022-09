Gas: Giani, Conferenza servizi decide su Piombino il 21 ottobre

Presidente Regione: su 30 enti netto 'no' solo dal Comune (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 set - Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha deciso di riconvocare la Conferenza dei servizi per il rigassificatore di Piombino il prossimo 21 ottobre "per poter firmare il definitivo atto di autorizzazione, o meno, entro il 27 ottobre" termine che prescrive la legge. Cosi' Giani in una dichiarazione alla stampa al termine della prima riunione della conferenza dei servizi per il rigassificatore alla quale hanno partecipato oltre 30 enti. Giani ha indicato che una netta contrarieta' alla nave rigassificatore e' stata espressa solo dal Comune di Piombino. La conferenza dei servizi tornera' a riunirsi il prossimo 7 ottobre e "contemporaneamente ci sara' la riunione di tutti gli enti di competenza statale per esprimere il parere unico dello Stato". Giani ha spiegato che il rinvio al 7 ottobre "servira' per dare tempo a Snam di rispondere a una serie di quesiti".

Ggz

(RADIOCOR) 19-09-22 18:31:50 (0439)ENE 5 NNNN