Gas: Gentiloni conferma, il 20 proposte Bruxelles su misure emergenza

Tetto prezzo fa parte discussioni in corso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 6 lug - La Commissione europea presentera' il 20 luglio, nella sua ultima riunione prima della pausa estiva, la proposta per fronteggiare l'emergenza energetica. Lo ha indicato il responsabile dell'economia Paolo Gentiloni a Radio 24. 'Il tetto al prezzo del gas fa parte dei temi in discussione e la Commissione fara' una proposta', ha detto l'ex premier italiano che ha notato come la reazione degli Stati alla crisi attuale per ridurre la dipendenza dal gas russo ha fatto si' che il livello degli stock di gas siano al 59%, quota 'piu' alta degli ultimi dieci anni' (con riferimento allo stesso periodo).

