Gas: Descalzi, Italia hub solo 'potenziale' se non si eliminano colli bottiglia Sud

Serve sicurezza energetica e prezzi bassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Algeri, 23 gen - L'Italia e' in una posizione cruciale per rappresentare un hub energetico del Mediterrano ma occorre ridurre i colli di bottiglia al Sud altrimenti diventa 'potenziale'. Lo afferma Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni in occasione della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Venendo tutto il gas dal Sud se abbiamo un collo di bottiglia il concetto di hub e' potenziale, non entra in energia cinetica.

E' un grande potenziale che non si esprime". Descalzi spiega: "L'Italia dal punto di vista geografico e logistico e' ben messa, soprattutto con il Nord Africa. Siamo gli unici ad avere una connessione con l'Algeria con capacita' di pipeline da 36 miliardi che e' ancora sottoutilizzata, la connessione con Libia che vale 12-14miliardi che puo' salire, Egitto con Lng e poi Mozambico, Angola, Nigeria.

Da un punto di vista potenziale siamo gia' riusciti a recuperare quasi piu' 50% gas russo, soprattutto da Africa.

Poi abbiamo anche pipe al nord, gas attraverso la Francia, Germania e Svizzera dalla Norvegia e poi c'e' il Tap. Abbiamo 5 punti di connessione, 4 in modo conservativo se non consideriamo Tarvisio e 3 Lng che speriamo arrivino a 4 con Piombino e 5 con il Ravennate. Si parla di 22". Ma, precisa Descalzi, "l'hub e' fatto prima di tutto di gas da portare in Italia e in 2-2,5 anni riusciremo ad avere quello necessario ai consumi. Ma la sicurezza energetica e' fatta anche di infrastrutture. Abbiamo pipeline e rigassificatori potenziali ma che arriveranno. L'idea di farli solo al Nord puo' essere ampliata con l'idea di farli anche al Sud nel momento in cui anche la dorsale adriatica e quindi la rete di pipeline che viene dal Sud sara' ampliata perche' ora tra Campania, Abruzzo e Molise abbiamo un collo di bottiglia. Dal sud possono arrivare al massimo 126 milioni di metri cubi al giorno, questo e' il collo di bottiglia e siamo quasi al limite. Snam ha lanciato un piano di espansione che deve essere approvato da Arera, c'e' una consultazione in corso ma e' una delle cosa piu' necessarie che abbiamo". Descalzi sottolinea l'importanza dell'hub ma soprattutto della sicurezza degli approvvigionamenti a costi non alti.

"Pensiamo ad un hub energetico relativamente al gas ma per avere prezzi bassi serve una sovrabbondanza di offerta di gas. Pensiamo ad un hub ma pensiamo ad un Paese che non deve preoccuparsi di restrizioni o di costi troppo alti dell'energia. Primo punto e' dare sicurezza energetica a costi bassi, poi la centralita' viene da se'".

