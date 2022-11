Gas: Descalzi, il problema dei prezzi non va ridotto solo al 'price cap' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 nov - Quanto alla possibilita' di 'strappare' un buon prezzo del gas con i 'fornitori amici', Descalzi indica che 'in generale la richiesta e' fare contratti a lungo termine per recuperare l'investimento, come chiedono gli americani per portare il gas in Europa cioe' 15-20 anni. I nostri investimenti in rigassificaztori e liquefatori hanno tempi di ammortamento di 15-20 anni. Il problema e': possiamo fare investimenti che fra 4, 5 o 6 non possono essere piu' ammortizzati? Questa e' la grande domanda che bisogna porre alla Ue. E' evidente che la sosgtenibilita' ambientale, pilastro fondamentale, deve essere accompagnata da sicurezza energetica e competitivita' dato che l'industria europea sta perdendo enormemente in termini di competitivita', alcune aziende possono dislocarsi in altre aree in cui si lavora tenendo conto di sicurezza energetica e competitivita' e quindi avere prezzi dell'energia piu' bassi: per fare tutto questo servono piu' volumi, una offerta superiore alla domanda, e servono le infrastrutture per permettere una ridondanza globale' di gas.

