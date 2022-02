Gas: D'Inca', chiave volta e' politica europea di acquisti e stoccaggi comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - Per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas naturale, "va sottolineato come una delle chiavi di volta sia rappresentata da un'adeguata politica europea, non solo sull'approvvigionamento, ma anche sullo stoccaggio". Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', nel rispondere, durante il question time, alle interrogazioni - rivolte al ministro dello Sviluppo economico - sulle iniziative per fronteggiare il caro-bollette, si sofferma sull'approvvigionamento di gas. "Questo - spiega - e' il modo piu' efficace per gestire il caro prezzi, evitando fenomeni speculativi e bilanciando i rincari che caratterizzano l'innalzamento della domanda (soprattutto nei periodi dell'anno piu' freddi). Una politica di acquisti e stoccaggi comuni, quindi, che l'Italia intende fortemente promuovere a livello europeo, permetterebbe l'acquisto congiunto di gas nei periodi estivi, quando il prezzo e' piu' basso, con oneri molto minori rispetto al sovracosto di acquisti invernali".

Ale

(RADIOCOR) 09-02-22 15:36:40 (0434)ENE 5 NNNN