Gas: Cottarelli, crisi ucraina potenziale pericoloso shock per economia italiana

Videoconferenza ceo-Putin? imbarazzante ma non cambia molto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - La crisi tra Russia e Ucraina, potrebbe provocare "un grande potenziale shock, forse il piu' pericoloso per l'economia italiana e non c'e' una soluzione facile", ha detto Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, intervenendo online all'incontro organizzato da Gei (gruppo esponenti italiani di New York), rispondendo ad una domanda sull'impatto della crisi ucraina sull'economia italiana. Cottarelli ha aggiunto che la fornitura di gas giochera' un ruolo rilevante. "Si chiede all'Eni di aumentare la produzione di gas naturale nel Mediterraneo e si parla di avere una maggiore fornitura di gas da altre parte del mondo, ma tutte queste decisioni richiedono tempo. Quindi nel breve periodo, in una situazione in cui i prezzi dell'energia sono davvero molto alti, in una situazione che il governo sta facendo del suo meglio per contenere il rialzo dei prezzi dell'energia, lo shock sara' molto pericoloso e ricordiamo che siamo in inverno".

Commentando l'incontro di alcune aziende italiane con il presidente russo Putin, Cottarelli ha commentato: "E' stato un po' imbarazzante, ma non credo cambi molto nella sostanza e non direi che avra' implicazioni importanti; anche se, in un certo senso si sta dando credibilita' ad un leader che sta minacciando la stabilita'". L'economista ha invitato la platea a chiedersi "fino a che punto si potrebbero spingere le imprese per proteggere i propri interessi durante una crisi simile in un contesto macroeconomico cosi' delicato".

AAA-Mal

(RADIOCOR) 26-01-22 19:40:48 (0635)ENE 5 NNNN