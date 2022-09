Gas: Cingolani, rigassificatori essenziali, su Piombino troveremo punto di arrivo

Non credo nessuno metta a repentaglio sicurezza energetica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - "Credo che il rigassificatore sia uno strumento essenziale per garantire la sicurezza energetica nazionale. E non credo che, alla fine dei conti, qualcuno si prenda la responsabilita' di mettere a repentaglio la sicurezza energetica nazionale per motivi, per quanto plausibili e comprensibili, locali. Dovra' essere fatto di tutti per aiutare questi territori, in patto di reciproco rispetto". Cosi' il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il via libera al Dl aiuti ter.

Il ministro ha espresso comprensione per le stanze dei territori ("che cercheremo in tutti i modi di favorire") e ha ricordato che si tratta di strutture galleggianti che, nel caso specifico di Piombino ,"dopo tre anni verra' staccata e portata via". E, ha concluso, "troveremo sicuramente un punto di arrivo, la posta in gioco e' molto, molto seria".

