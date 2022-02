Gas: Cingolani, aumento produzione serve a sostenere competitivita' imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - "C'e' massima attenzione al problema delle bollette" ma la misura prevista di aumento della produzione nazionale di gas va sottolineato che "non avra' impatto ambientale e serve a sostenere la competitivita' delle imprese". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo la question time alla Camera. L'obiettivo, spiega, "e' valorizzare la quota di gas nazionale sul consumo interno, a spese della quantita' importata per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas, rendendola disponibile in tempi brevi al settore produttivo, al fine di sostenere la ripresa economica, attraverso contratti di medio termine e a condizioni svincolate dalle quotazioni spot, pur mantenendo ferma la traiettoria di uscita dalle fonti fossili". Il ministro ricorda che nel DL Energia e' previsto: "un incremento della produzione nazionale di 2,2 miliardi di metri cubi stimati, su aree quali Cassiopea, Canale di Sicilia, Marche, consentendo di arrivare ad una produzione nazionale fino a circa 5 miliardi di metri cubi; l'introduzione di meccanismi di ritiro della produzione nazionale da parte del gruppo Gse a prezzi equi, da assegnare in primis ad aziende energivore e piccole medie imprese.

Questa parte del decreto non e' un provvedimento contro il caro bollette ma sulla competitivita' delle imprese". E il ministro ha voluto ribadire: "Non stiamo aumentando la quantita' di gas, la somma e' costante, stiamo aumentando la quota che riusciamo a produrre noi dando a prezzo equo Cambiamo il rapporto di cio' che produciamo e cio' che importiamo. Le piccole aziende vedranno grazie a questo abbassamento del prezzo, sia pure in via marginale, un beneficio sulle bollette".

