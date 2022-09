Gas: Bonomi, rischio di spegnere industrie, serve strategia di razionamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - "Serve pensare a una strategia di razionamento. Spegnere il sistema industriale italiano significa mettere a rischio migliaia di imprese, migliaia di posti di lavoro e reddito per migliaia di famiglie italiane. L'attenzione va ai mesi di stress di gennaio e febbraio, ma tutto cio' che sta succedendo nei primi sette mesi dell'anno ha fatto si' che la cassa integrazione sia aumentata del 45% rispetto all'anno precedente. Un dato che ci allarma'. Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel corso di un'intervista su Rtl 102,5. 'La crisi del conflitto in Ucraina - ha spiegato - ha accelerato il tema di politica energetica che l'Europa non ha mai voluto affrontare. Tutto cio' si somma a errori commessi dall'Italia. Utilizziamo 75 miliardi di metri cubi di gas all'anno (20 miliardi per le industrie, 25 in ambito civile, 30 per produrre energia elettrica). Abbiamo la necessita' di 15 miliardi di metri cubi di gas russo, ancora oggi. Le stime dicono che diventeremo indipendenti dal 2024. Ma dobbiamo fare il rigassificatore di Piombino, quello in Emilia Romagna e importare gas da altri Paesi e investire. Abbiamo la necessita' di arrivare agli stoccaggi previsti dal governo (90%), che vuol dire coprire 11 miliardi di metri cubi. Se la Russia sospende l'invio di gas avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi. Spegneremmo quasi un quinto dell'industria italiana". Ed e' per tutti questi motivi, spiega Bonomi, che serve una strategia di razionamento.

