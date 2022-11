Gas: Bonomi, assurdo che progetto Piombino si blocchi per colore nave

Necessario aumentare produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 nov - "Credo sia il segnale di qualcosa che non va se il progetto del rigassificatore di Piombino e' fermo per il colore della nave". A dirlo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

che ha portato le sue conclusioni all'evento di nascita di Confindustria Veneto Est, la seconda associazione territoriale del Paese che prendera' avvio operativamente il prossimo 1 gennaio 2023.

"Negli anni 90 del Novecento l'Italia produceva 20 mld di metri cubi di gas sui 75 che consuma. ora siamo a 5 mld circa. In una situazione come questa dobbiamo fare qualcosa di concreto e non possiamo assistere a quello che sta succedendo a Piombino dove un sindaco della stessa parte politica che regge il governo riesce a bloccare un progetto strategico per il futuro del Paese".

Tra i vari ostacoli alla realizzazione del rigassificatore di Piombino c'e' anche il fatto che la Soprintendenza ha sollevato il problema del colore della nave: inadeguato al paesaggio.

