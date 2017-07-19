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            Gas: Arera, concentrazione del mercato invariata, gruppo Edison resta primo

            Il mercato libero ha superato l'80% in tutte le Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - Nel 2025 il livello della concentrazione nel mercato della vendita finale e' rimasto pressoche' invariato rispetto all'anno precedente: i primi tre gruppi controllano il 39,3% mentre nel 2024 la quota era pari al 38,6%. Il gruppo Edison resta primo, con vendite in crescita del 9,7% e una quota di mercato salita dal 15,5% al 16,8%. Il gruppo Eni consolida la seconda posizione), con vendite in aumento del 7,1% e quota in crescita dal 12% al 12,7%. Il gruppo Enel rimane terzo, nonostante un calo delle vendite dell'11,5%, con la quota che scende dall'11,1% al 9,7%. Il numero di venditori attivi nel mercato al dettaglio ha ripreso a salire arrivando a 493, cioe' 11 in piu' del 2024. Lo si legge nella Relazione annuale 2025 di Arera. Considerando solo il settore domestico si puo' osservare che la quota di volumi acquistati sul mercato libero nel 2025 si e' lievemente ridotta all'86,2% per le famiglie mentre ha raggiunto il 99,4% per i condomini (entrambi i valori al netto degli autoconsumi). In termini di punti di prelievo, nel 2025 la quota delle famiglie nel Servizio di tutela della vulnerabilita' e' risultata pari al 13,6% (era 13% nel 2024). Nel 2025 la percentuale di switching, cioe' del numero di clienti che ha cambiato fornitore nell'anno solare e' stata complessivamente pari al 18,8% in termini di clienti e al 19,4% dei volumi confermando i valori dell'anno precedente. Nel 2025 il mercato libero ha superato l'80% in tutte le regioni, con punte oltre il 90% in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Il servizio di tutela della vulnerabilita' ha una quota media nazionale del 12,2%, con incidenza maggiore nelle regioni meridionali e in Liguria. Le quote piu' alte si registrano in Basilicata (18,9%), Calabria (18,3%) e Sicilia (18,3%); le piu' basse in Sardegna (0,2%), Umbria (9,8%) e Lombardia (9,9%). vec-ale.

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            (RADIOCOR) 01-07-26 16:58:06 (0590)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Enel 9,962 -0,92 17.39.08 9,907 10,064 10,052
            Edison R 1,91 -0,52 17.35.06 1,906 1,93 1,93
            Eni 20,08 -2,62 17.39.50 20,08 20,565 20,505


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