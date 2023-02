Gas: Aie convoca summit straordinario, 'la crisi non e' finita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Sul fronte del gas "la crisi non e' finita" mette in guardia l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha convocato per mercoledi' prossimo una riunione straordinaria con i ministri di circa 40 Paesi per 'studiare la situazione dei mercati' e discutere 'le azioni per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti'. Si tratta della prima riunione del genere sul gas convocata dall'Aie nella sua storia recente.

L'incontro, che si terra' in videoconferenza, sara' presieduto dal ministro canadese delle Risorse Naturali, Jonathan Wilkinson, dal Segretario statunitense all'Energia, Jennifer Granholm, e dal ministro dell'Ambiente irlandese, Eamon Ryan, con la partecipazione dei Paesi dell'Agenzia e di quelli non membri delle regioni Asia-Pacifico e Americhe.

'C'e' ancora molto da fare - spiega Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia - in particolare per essere pronti per il prossimo inverno. Rimane la necessita' che i nostri membri e gli altri partner mostrino solidarieta', cosi' come la necessita' che adottino misure concrete per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento'.

L'incontro dovrebbe 'individuare le misure da adottare per migliorare l'equilibrio tra domanda e offerta di gas' e 'le azioni per sostenere la situazione a breve termine del mercato europeo del gas in modo coerente con gli obiettivi di transizione energetica e climatica a lungo termine dei Paesi'. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha 'innescato una crisi energetica i cui effetti a cascata sull'economia globale sono ancora avvertiti da consumatori e imprese'.

Enr-

(RADIOCOR) 10-02-23 19:36:09 (0609)ENE 5 NNNN