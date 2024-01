Garbe: firmato primo contratto con il tenant Rhenus per "Giovi Logistics Park"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Garbe Industrial Real Estate Italy, attiva nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico in Germania e in Europa, ha chiuso il primo contratto di locazione per il Giovi Logistics Park a Silvano Pietra (PV). Il primo tenant sara' Rhenus: uno dei leader mondiali di servizi di trasporti e logistica con un business localizzato in tutto il mondo e una presenza pluridecennale in tutta Italia, che si occupa di offrire soluzioni per l'intera supply chain per clienti di ogni dimensione e settore. Gli spazi sono gia' stati consegnati all'azienda e, una volta implementate le personalizzazioni, saranno operativi da fine febbraio 2024. I lavori del Giovi Logistics Park sono stati completati ufficialmente lo scorso 22 dicembre 2023, in linea con le tempistiche di progetto, e contemporaneamente sono stati consegnati gli spazi al primo tenant Rhenus. Il parco logistico si sviluppa su 83.000 mq di superficie coperta, suddivisi in 8 moduli indipendenti di circa 10.000 mq ciascuno, ognuno dei quali dotato di aree adibite ad uso logistico, uffici e locali carica muletti. L'asset si trova in posizione baricentrica tra Milano, Genova e Torino, lungo l'autostrada A7 Milano-Genova, nota come autostrada dei Giovi, che collega direttamente il capoluogo lombardo con il porto ligure. Agenti in esclusiva del progetto Dils e Colliers. Colliers, inoltre, ha agito anche come advisor del tenant. Il progetto Giovi Logistics Park e' stato sviluppato da Garbe Industrial Real Estate Italy in collaborazione con Sfo Capital Partners.

Com-Chi

