Garante sciopero: astensione per Flotilla non e' esente da obbligo di preavviso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - La Commissione di Garanzia Sciopero ha valutato negativamente lo sciopero generale effettuato senza preavviso lo scorso 3 ottobre dalle organizzazioni sindacali Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna, a seguito del blocco della Flotilla. Secondo il Garante, le deroghe al preavviso non sono applicabili al caso di specie, non ricorrendo i presupposti dell'articolo 2, comma 7, della legge 146/1990, che consente scioperi immediati nei servizi pubblici essenziali solo per la difesa dell'ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi dell'incolumita' e sicurezza dei lavoratori. Per l'Autorita', la difesa dell'ordine costituzionale e' da intendere come misura posta a presidio delle istituzioni di fronte a eventi che ne mettano a rischio il funzionamento o l'esistenza stessa, mentre la protesta per l'incolumita' e sicurezza dei lavoratori non puo' essere invocata per eventi esterni al contesto lavorativo. A seguito di questa valutazione, la Commissione ha irrogato le sanzioni, in applicazione dei parametri di legge, alle organizzazioni sindacali proclamanti.

