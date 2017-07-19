Garante Privacy: denuncia in Procura presunti accessi illeciti a sede

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - Il Garante per la protezione dei dati personali ha trasmesso un esposto alla Procura di Roma chiedendo di valutare l'avvio delle indagini necessarie ad accertare quanto riportato da alcuni organi di stampa, secondo cui il primo novembre scorso persone non identificate avrebbero avuto accesso, o tentato di accedere, senza autorizzazione ai locali dell'Autorita'. In una nota il Garante aggiunge che secondo le stesse fonti di stampa ci sarebbe stato un tentativo di intrusione o un'effettiva intrusione nei sistemi informatici dell'Autorita' con possibile sottrazione di dati e documenti. Il Garante ha quindi deciso di effettuare l'esposto "al fine di appurare i fatti descritti e ogni eventuale profilo di rilevanza penale che dovesse emergere".

