Garante privacy: Cgil, ripristinare autonomia Authority, collegio si dimetta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - - 'Le vicende che hanno investito il Garante della Privacy rendono necessario riaffermare con forza il principio di autonomia e terzieta' delle authority amministrative indipendenti e impongono, al tempo stesso, un gesto di responsabilita' da parte del Collegio. Un gesto che non puo' che tradursi nelle dimissioni, unica via per preservare l'indipendenza dell'Autorita' e sottrarne l'operato a condizionamenti e interferenze della politica'. Lo affermano in una nota la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, il segretario generale della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, e il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, in merito agli ultimi eventi che hanno investito l'Authority.

