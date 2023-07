GAM:presto per andare in vacanza, luglio ancora un mese impegnativo- PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 luglio - Per molte famiglie, 'l'uno-due' dell'esplosione dei prezzi e il rincaro della rata del mutuo a tasso variabile sta complicando la vita e difficilmente le cose miglioreranno a breve, e' probabile che il tasso Euribor salga ancora, potrebbe raggiungere il picco in settembre per poi scendere nel corso del 2024.

Se non ci saranno sorprese, la Banca Centrale Europea continuera' ad alzare il tasso di riferimento, manovra dolorosa che pero' sembra avere effetto sulle aspettative di inflazione che sono uno dei due motori, l'altro e' l'aumento dei costi, che spingono in alto i prezzi.

Secondo un sondaggio dell'istituto di Francoforte, le aspettative mediane dei consumatori europei per l'inflazione sono scese al 3,9%, dal 4,1% di aprile, e' il livello piu' basso dall'inizio della guerra in Ucraina.

Anche i consumatori americani pensano positivo. Il sondaggio pubblicato il 10 luglio dalla Federal Reserve di New York registra la diminuzione, per il terzo mese consecutivo, delle aspettative mediane di inflazione sull'orizzonte di un anno.

Aspettative confermate dai dati pubblicati mercoledi' scorso.

E' stata una gradita sorpresa, negli Stati Uniti l'inflazione di giugno e' scesa al 3%, piu' bassa delle attese e l'avanzamento piu' lento da marzo 2021, e' diminuita anche l'inflazione di base, 'sorvegliato speciale' della banca centrale, che e' passata da 5,3% al 4,8% su base annua.

L'aumento di un altro quarto di punto a fine mese da parte della Fed e' nei prezzi ma il mercato guarda oltre, avverte la fine della lunga corsa di rialzo e, semmai, si interroga sul tempo necessario perche' la direzione della politica monetaria svolti nuovamente verso i tagli.

Il dato di mercoledi' scorso corrobora l'ipotesi di un cambiamento strutturale nella seconda meta' dell'anno, alimenta il dubbio sulla reale necessita' di ulteriori aumenti. La probabilita' di un ulteriore rialzo dei tassi stimata dal mercato in autunno e' scesa a circa una su tre da una su due.

L'aspettativa sulla prossimita' della fine dei rialzi ha alimentato acquisti aggressivi sui titoli del Tesoro americano, i rendimenti sono calati su tutta la struttura per scadenze. E' sceso anche il Treasury a dieci anni e la differenza tra il movimento dei titoli a breve e piu' lunga scadenza ha attenuato l'inversione della curva dei rendimenti. Un attestato di fiducia alla capacita' della Fed di guidare l'economia verso l'atterraggio morbido.

Si e' indebolito anche il dollaro. Le banche centrali emergenti avevano reagito all'aumento dei prezzi prima di quelle delle economie avanzate, tempismo che ha favorito le obbligazioni emergenti che offrono rendimenti reali elevati e restano favorite dalla prospettiva di tagli dei tassi.

A fine mese c'e' l'appuntamento con le riunioni della Federal Reserve, della Banca Centrale Europea e della Banca del Giappone; in questi giorni vengono pubblicati i risultati societari del secondo trimestre e l'attesa e' tutta per i dati delle Big Seven della Silicon Valley, trascinatrici del listino.

Come sempre, la bussola che orienta le scelte e' costituita dagli utili. In un contesto difficile per tutti le aspettative sugli utili sono diverse sia all'interno del gruppo delle Big Seven sia per le altre 493 societa' dell'indice.

E' ancora presto per andare in vacanza, luglio e' ancora un mese impegnativo.

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell'attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilita' in quanto all'esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non e' un indicatore dell'andamento attuale o futuro.

*Market Specialist di GAM (Italia) SGR "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

