GAM: le strategie arbitrage possono aiutare i rendimenti - PAROLA AL MERCATO

di Albert Saporta * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - La fine dell'era dei tassi di interesse prossimi allo zero e i mercati azionari da record nel 2024 hanno alzato l'asticella delle aspettative per le strategie arbitrage azionarie. Dalla crisi finanziaria globale del 2007-08, con i tassi d'interesse bloccati vicino allo zero in tutto il mondo sviluppato, le richieste che molti investitori hanno posto ai gestori risk arbitrage erano modeste in termini odierni. Di conseguenza, molte strategie sono state dominate da situazioni di arbitraggio 'a termine', a basso rendimento atteso e, tipicamente, a basso rischio.

Ma la fine dei tassi d'interesse minimi degli ultimi due anni ha cambiato l'intero panorama degli investimenti, alzando l'asticella della performance in termini di rendimenti che gli investitori dovrebbero richiedere per rendere interessanti queste strategie. Con i tassi privi di rischio che ora si aggirano intorno al 5%, rispetto allo zero di soli due o tre anni fa, l'asticella e' ora piu' alta in termini di superamento dei tassi di rendimento privi di rischio se limitiamo il nostro orizzonte di investimento alle aree di arbitraggio del rischio piu' sicure e meno rischiose. Per battere i rendimenti della liquidita' dobbiamo essere disposti ad assumerci un certo rischio, cosa che, a nostro avviso, troppe persone in questo settore hanno dimenticato di saper fare. Di conseguenza, si e' passati da un approccio prevalentemente di arbitraggio del rischio a un multi-strategy equity arbitrage (arbitraggio azionario multistrategico) .

Anche con la migliore analisi le strategie merger arbitrage sono un gioco di probabilita' Nelle operazioni di fusione, e' essenziale valutare la probabilita' che l'operazione venga conclusa, quindi confrontare i probabili profitti in rialzo se l'operazione va in porto con i potenziali profitti in ribasso, e il denaro perso, se l'operazione non va in porto. Valutando le probabilita' e assumendo di conseguenza posizioni di varie dimensioni in diverse situazioni di transazione a rischio variabile, possiamo puntare a un livello piu' elevato di rendimento atteso. Naturalmente, la qualita' dell'analisi fondamentale puo' aiutarci a valutare con maggiore precisione le probabilita', ma non puo' eliminare del tutto l'elemento della probabilita'; non e' mai possibile garantire il successo di un'operazione. Tuttavia, in media, su un numero maggiore di transazioni, gli investitori possono avere maggiore fiducia.

Esistono diversi altri tipi di situazioni di arbitraggio che, a nostro avviso, sono destinate ad assumere un ruolo piu' importante man mano che gli investitori assumono maggiori rischi alla ricerca di rendimenti piu' elevati.

* Global Head of Investments & Products di GAM.

