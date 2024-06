GAM: le strategie arbitrage possono aiutare i rendimenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Il primo e' quello che chiamo corporate structure arbitrage. Si tratta di holding di investimento il cui patrimonio netto e' costituito principalmente da azioni quotate in borsa. Queste possono essere valutate dal mercato con sconti o premi. Con i giusti modelli di valutazione e statistici, gli arbitraggisti possono trarre vantaggio da tutti i tipi di situazioni di mispricing. L'arbitraggio su stub cerca invece, di sfruttare le discrepanze di prezzo tra societa' che detengono partecipazioni in altre.

Un'altra strategia potenzialmente in grado di generare rendimenti e' l'arbitraggio tra classi di azioni. Questo approccio cerca di trarre vantaggio dal mispricing tra le diverse classi di azioni. Ad esempio, in molti mercati, come Germania, Italia, Svezia e Brasile, gli investitori possono negoziare azioni con e senza diritto di voto. Il rapporto tra queste classi di azioni puo' essere altamente volatile e puo' presentare opportunita' di arbitraggio utilizzando modelli statistici. Di solito andiamo long sul titolo che viene scambiato a sconto, contro uno short sulla classe di azioni piu' costosa, facendo potenzialmente lavorare la volatilita' a nostro vantaggio per stabilire l'arbitraggio al livello piu' interessante.

Infine, possiamo investire nelle cosiddette situazioni speciali, un termine generico per indicare valutazioni in sofferenza, eventi societari e dislocazioni di mercato.

Pensate a un'azienda che ha appena annunciato numeri trimestrali negativi; immaginate che il mercato reagisca in modo eccessivo e che il titolo scenda del 30%, ad esempio, creando una dislocazione delle valutazioni rispetto ai suoi concorrenti. A volte potremmo adottare un'operazione di base a coppie, prendendo una posizione lunga sul titolo in ribasso contro una corta su un concorrente, o in alternativa contro una corta su un paniere di diversi concorrenti, nell'aspettativa che si verifichi una reversione media nelle valutazioni. Questo tipo di situazione si e' verificata di recente quando la banca francese BNP ha annunciato risultati negativi. Dopo che il titolo ha subito un calo repentino, si e' presentata l'opportunita' di assumere un'esposizione lunga che poteva essere compensata da una posizione corta in un altro settore bancario. Nel giro di poche settimane, con l'instaurarsi della mean reversion, gli investitori in arbitraggio hanno avuto l'opportunita' di chiudere l'operazione con un guadagno.

Dati i flussi di capitale verso le azioni e gli altri mercati, la volatilita', le valutazioni errate e le dislocazioni del mercato creano costantemente opportunita' significative per gli investitori che puntano a rendimenti attraverso strategie di arbitraggio multiple.

* Global Head of Investments & Products di GAM

