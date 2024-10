GAM: la centralita' delle istituzioni nella crescita economica - PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Nel 2018 in Cina sono state fondate 51.302 nuove societa'. Nel 2023, le start-up sono state 1.202, quest'anno siamo attorno a 260.

'L'intero settore e' morto' ha dichiarato al Financial Times un dirigente di un'azienda di Pechino. In Cina i tassi di crescita sibaritici sono una storia finita, il mercato azionario e' stato depresso fino a poche settimane fa, la crisi immobiliare tiene ancora in ostaggio milioni di famiglie e i loro consumi.

Le cose vanno meglio in Europa ma nel confronto con gli Stati Uniti non c'e' partita. Nell'innovazione l'Unione Europea registra i maggiori ritardi rispetto agli Stati Uniti, Mario Draghi nel suo Rapporto sollecita con forza la trasformazione dell'Europa in un hub accogliente per l'innovazione tecnologica che e' motore della produttivita' e, proprio per questo, cosi' indispensabile in un'area segnata dall'invecchiamento della popolazione. Il Rapporto pone con forza l'urgenza di considerare ricerca e innovazione tecnologica priorita' strategiche.

Le societa' quotate sono la cartina di tornasole, i numeri sono spietati: le 'Magnifiche 7' di Wall Street sono tutte societa' costituite negli ultimi decenni, in Europa non c'e' una sola societa' con una capitalizzazione superiore ai cento miliardi di euro che sia stata costituita negli ultimi cinquant'anni. Se poi consideriamo le societa' europee a maggiore capitalizzazione, la piu' grande in assoluto capitalizza circa 480 miliardi di dollari, la piu' piccola delle 'Magnifiche 7' capitalizza 650 miliardi dollari e la piu' grande, Apple, e' quasi sette volte piu' grande della piu' grande europea.

Le spiegazioni delle possibili cause della divergenza nelle performance economiche possono in grande sintesi essere ricondotte alle differenze nei sistemi istituzionali e normativi. Le modalita' e i tempi per aprire una nuova impresa, l'accesso a fonti di finanziamento, la durata di un procedimento giudiziario, le maggiori o minori rigidita' nel mercato del lavoro, sono pochi esempi di come l'architettura istituzionale e gli impianti normativi concorrano alla crescita dell'economia e della produttivita'.

L'Accademia Reale di Svezia ha riconosciuto la rilevanza della ricerca di Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, economisti premiati con il Nobel per l'Economia 2024, su quanto e come le istituzioni influiscano nella crescita economica, il loro impatto di lungo termine sulla qualita' dello sviluppo dei vari Paesi. Quanto piu' le istituzioni politiche e i sistemi politici sono inclusivi e democratici, tanto maggiore e' la crescita economica di lungo termine, efficaci gli incentivi all'innovazione tecnologica.

I tre economisti arrivano alla conclusione che la prosperita', il benessere, lo sviluppo sono piu' probabili, e duraturi, in societa' dotate di istituzioni inclusive, democratiche e stato di diritto. Il risultato della ricerca e' che istituzioni aperte favoriscono la democrazia che a sua volta favorisce lo sviluppo e il benessere.

Per reggere la competizione l'Unione Europea ha bisogno di riforme, e' sempre piu' urgente la creazione di un unico mercato dei capitali, l'armonizzazione degli impianti normativi, il rafforzamento del bilancio comunitario, la semplificazione per gli investimenti transfrontalieri.

La transizione energetica e l'obiettivo dello zero netto sono alcuni dei motori della futura crescita economica e della competitivita' dell'Unione Europea. I processi che riguarderanno il Green Deal, l'innovazione, la reindustrializzazione, la fine dell'energia a basso costo modificheranno il panorama industriale ed energetico nell'Unione, ci saranno vincitori e vinti tra le societa' petrolifere, del gas, delle rinnovabili, tra economie e settori energivori.

Non tutte le aziende, soprattutto le piu' piccole, sono culturalmente o organizzativamente pronte ad impiegare con efficacia le nuove tecnologie o l'intelligenza artificiale.

Il ritardo nella tecnologia comporta la necessita' di massivi investimenti; l'intelligenza artificiale europea sara' un ulteriore fattore di discrimine tra vincitori e vinti, si tratta di tendenze che sono anche lenti attraverso le quali osservare la realta' e il suo cambiamento, 'vedere' quali settori e societa' beneficeranno e quali invece soffriranno.

