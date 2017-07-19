Gam: interessanti i titoli Rmbs- PAROLA AL MERCATO

di Tom Mansley* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Il secondo trimestre dell'anno e' iniziato con l'annuncio da parte del governo statunitense, all'inizio di aprile, dell'introduzione di dazi globali. I mercati hanno quindi trascorso il resto del trimestre assimilando la notizia e i successivi sviluppi della politica commerciale. Dopo l'annuncio iniziale dei dazi all'inizio di aprile, l'indice S&P 500 ha perso oltre il 10% nei quattro giorni di negoziazione successivi, per poi recuperare parzialmente nel resto del mese e registrare ottime performance a maggio e giugno, chiudendo il trimestre con un rialzo del 10,9% e raggiungendo livelli record.

Anche i tassi dei titoli del Tesoro statunitense hanno registrato forti oscillazioni nel secondo trimestre, influenzati dall'annuncio dei dazi doganali di aprile e dal downgrade del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Moody's a maggio. La curva dei rendimenti dei titoli del Tesoro si e' accentuata, con un rialzo dei titoli a medio termine e una vendita dei titoli a piu' lunga scadenza nel corso del trimestre. Il tasso decennale statunitense e' rimasto praticamente invariato, mentre quello quinquennale ha registrato un rialzo di 15 punti base (pb) e quello trentennale ha subito una correzione di 20 pb. Il tasso fisso sui mutui a 30 anni negli Stati Uniti e' leggermente aumentato, chiudendo il trimestre intorno al 6,8%. I prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile e del 2,7% su base annua alla fine di aprile, secondo l'ultimo indice Case-Shiller Home Price Index.

Il secondo trimestre del 2025 e' stato dominato dalle politiche commerciali globali e dalle loro implicazioni sulla crescita economica. Gli spread sui prodotti garantiti da ipoteca (MBS) si sono ampliati dopo l'annuncio iniziale dei dazi, ma hanno registrato una ripresa significativa nel corso del trimestre, analogamente agli spread creditizi nella maggior parte degli altri settori del reddito fisso.

Sebbene gli spread sui prodotti MBS si siano ampliati in risposta all'annuncio iniziale dei dazi, sia per i titoli MBS di agenzie che non di agenzie, riteniamo che cio' sia dovuto al cambiamento dei premi di rischio piuttosto che alle preoccupazioni relative alle interruzioni dei flussi di cassa. Nonostante le incertezze sulla politica commerciale degli Stati Uniti, l'immigrazione e il disegno di legge di bilancio che potrebbe aumentare significativamente il livello del debito pubblico e ha avuto un impatto sui titoli del Tesoro e sul dollaro statunitense, le rapide modifiche alle politiche del governo statunitense non hanno preso di mira i consumatori interni o il settore immobiliare.

A nostro avviso, lo status di rifugio relativamente sicuro del settore RMBS rimane sottovalutato e poco apprezzato dagli investitori, con spread ampi sia su base storica che rispetto ad altre classi di attivita' come le obbligazioni high yield.

Riteniamo che il rendimento del portafoglio sia interessante rispetto al basso rischio di credito del portafoglio.

