Gam: cat bond, combinazione di caratteristiche sempre piu' rare nel reddito fisso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Le previsioni stagionali sugli uragani offrono informazioni limitate; una modellizzazione disciplinata a lungo termine porta a risultati concreti. Il 2025 ha dimostrato ancora una volta che le previsioni stagionali sugli uragani hanno un valore limitato come segnali di investimento. In primo luogo, la stagione degli uragani del 2025 ha mostrato caratteristiche inferiori alla media, in contrasto con l'elevata attivita' prevista dalla maggior parte delle previsioni stagionali.

Nonostante i continui progressi nella tecnologia, nella data science e nell'intelligenza artificiale, le previsioni a breve termine rimangono intrinsecamente volatili e inaffidabili come segnali di investimento. In secondo luogo, anche se tali previsioni fossero costantemente accurate e anche se il numero di tempeste fosse sostanzialmente inferiore alla media, la correlazione con le perdite assicurate potrebbe comunque essere limitata. Ad esempio, durante la stagione 1992 sono stati registrati solo quattro uragani, ma il primo di essi, l'uragano Andrew, ha causato perdite assicurate senza precedenti in Florida. Mantenere una prospettiva a medio-lungo termine basata su modelli robusti e una gestione disciplinata del portafoglio continua a offrire un approccio molto piu' coerente e basato su dati concreti per generare rendimenti.

I rischi secondari richiedono maggiore rigore analitico e cautela. E' necessaria una maggiore cautela quando si investe in obbligazioni esposte a rischi secondari, compreso il rischio di incendi boschivi, come dimostrato nuovamente nel 2025. Nel caso degli incendi boschivi, anche quando gli eventi sembrano deterministici - in particolare quelli causati dall'attivita' umana in cui e' possibile identificare i soggetti responsabili - l'entita' finale delle perdite rimane spesso incerta a causa dei lunghi e imprevedibili processi di surrogazione, in cui gli assicuratori cercano di ottenere il risarcimento dai terzi responsabili. A differenza dei meccanismi di gestione dei sinistri e di liquidazione dei danni per i pericoli piu' consolidati, la surrogazione non dispone di un quadro normativo standardizzato e puo' protrarsi per diversi anni, rendendo difficile una sua accurata rappresentazione nei modelli stocastici.

Anche i rischi secondari, come le inondazioni e le forti tempeste convettive, presentano una maggiore variabilita' dei modelli e sensibilita' dei dati rispetto ai rischi di picco, come gli uragani negli Stati Uniti, il che comporta una maggiore incertezza dei modelli e richiede un approccio conservativo. A meno che l'esposizione ai rischi secondari non fornisca un premio di rischio aggiuntivo sufficiente, ci concentriamo deliberatamente su quest'ultima categoria di rischi, dove la sofisticatezza dei modelli e l'esperienza empirica offrono una maggiore affidabilita'.

Quali sono le opportunita' per la strategia e l'asset class nel 2026? Il mercato dei cat bond dovrebbe continuare ad espandersi, con l'ingresso di nuovi sponsor, pericoli, territori e strutture. Questa evoluzione offrira' agli investitori una maggiore diversificazione, una migliore costruzione del portafoglio e maggiori opportunita' di trading.

Piu' in generale, il mercato ILS e' in crescita e in innovazione, estendendosi a linee di business emergenti come cyber insurance, infortuni, vita e salute e soluzioni parametriche, nonche' a nuove strutture e veicoli di investimento nell'ambito del comparto assicurativo property.

Lo sviluppo di questi sottosegmenti e l'espansione complessiva dell'ILS potrebbero offrire ai gestori e agli investitori un potenziale significativo di crescita scalabile e redditizia.

I gestori ILS che hanno la capacita' di accedere a un'ampia gamma di pericoli in un panorama di rischio in evoluzione, sono avvantaggiati in quanto possono cogliere meglio le potenziali opportunita' di rendimenti adeguati al rischio e diversificazione.

