G7: via libera a sei dichiarazioni tematiche, come previsto no comunicato finale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Kananaskis, 18 giu - I leader del G7 riuniti fino a ieri sera in Canada, hanno approvato una dichiarazione congiunta sulla crisi Israele-Iran e sei dichiarazioni tematiche, gia' previste. Non e' stata raggiunta, come preventivato, un'intesa per un comunicato finale. Le sei dichiarazioni tematiche riguardano: repressione transnazionale; Ia per la prosperita'; materie prime critiche; migranti (proposta dall'Italia); incendi; tecnologie quantistiche.

