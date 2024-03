G7: Urso, importante confronto con B7 su competitivita' nostri paesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Verona, 13 mar - 'Abbiamo voluto ripristinare il G7 sull'industria e la tecnologia dopo sette anni di assenza, perche' riteniamo assolutamente fondamentale, proprio in questo momento di fronte ai cambiamenti degli assetti geopolitici e geoeconomici mondiali che i grandi dell'Occidente si confrontino su come incentivare lo sviluppo e la competitivita' dei nostri paesi'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del B7, il forum delle confindustrie dei paesi del G7 in corso a Verona alla vigilia del G7 Industria. 'E' importante che questo abbia consentito alle associazioni di impresa dei sette grandi paesi di riunirsi in anteprima oggi qui a Verona e di confrontarsi con i ministri del G7 su tematiche cosi' fondamentali per lo sviluppo, l'impresa, il lavoro in Europa e certamente anche in Occidente', ha aggiunto Urso.

