G7: Unione Africana, riponiamo grande speranza nella Presidenza italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - "L'Africa ripone molta speranza nella Presidenza italiana del G7".

Cosi' Azali Assoumani, presidente dell'Unione Africana, nel suo intervento alla conferenza Italia-Africa, in corso a Palazzo Madama. 'E' strato in occasione della precedente Presidenza italiana, nel 2017 - ha rimarcato Assoumani - che l'Italia ha posto un accento particolare su temi che rivestono interesse fondamentale per i Paesi africani, quali la riduzione delle diseguaglianze, la soluzione dei conflitti, l'innovazione e l'imprenditoria. Spero che l'Italia possa agire per accelerare le iniziative faro del G7 per stimolare investimenti che migliorino l'offerta infrastrutturale".

fil-nep

