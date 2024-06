G7: sulla rete stradale Anas completati lavori per oltre 21 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Dalla serata di ieri oltre 50 unita' e mezzi Anas sono impegnati per presidiare gli svincoli e gli innesti con le principali strade statali in Puglia per garantire in piena sicurezza il passaggio delle delegazioni provenienti dagli aeroporti di Grottaglie, Bari e Brindisi e presenti al Vertice G7 in programma da oggi 13 giugno a sabato 15 giugno a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano. In occasione dell'evento internazionale con la partecipazione dei capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea, Anas (Societa' del Polo Infrastrutture delle Ferrovie dello Stato) ha completato nei giorni scorsi importanti lavori di manutenzione sulla rete stradale di competenza per un investimento complessivo di oltre 21 milioni di euro, di cui 12,9 milioni assegnati dal Commissario straordinario Fulvio Soccodato e 8,5 milioni di investimenti Anas.

